TRÁFICO

Este martes regresan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la A5 en Badajoz

Será entre los kilómetros 392,300 al 407,821, en el tramo Badajoz Este -Badajoz Oeste.

Redacción

Extremadura |

Las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía del Suroeste A-5, entre los kilómetros 392,300 al 407,821, en el tramo Badajoz Este -Badajoz Oeste provocarán nuevas afecciones al tráfico a partir de este martes, 9 de septiembre, desde las 7,00 horas, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.

En concreto, tal y como indica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ejecuta estas obras por un importe de 14,3 millones de euros (IVA incluido), la incorporación hacia A5 Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407 (centro comercial El Faro) estará cortada al tráfico.

Para alcanzar estos destinos se señalizará dos itinerarios alternativos. Uno por la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400 y otro por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por enlace 13.

A su vez, la salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos Badajoz / Avda. de Elvas / IFEBA / Aduana / Centro Comercial estará cortada al tráfico. Por ello, se habilita como ruta alternativa el enlace 403 con un cambio de sentido.

También se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 405,6, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Asimismo, se abre al tráfico la calzada en sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 398,6 y 391,8, y el enlace 395, la incorporación a la A-5 en sentido Mérida/Madrid y la salida desde la A-5 con los destinos N-5/BA-20 Badajoz/ N-432 Córdoba.

Las afectaciones al tráfico en el enlace 407 y en el tramo comprendido entre el km 407,821 y el 405,6 en el lado de la calzada sentido Mérida/Madrid duraran, previsiblemente, diez días.

