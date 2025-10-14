Este martes 14 de octubre arranca la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19

La Junta de Extremadura iniciará este martes, día 14, la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 para proteger a los colectivos más vulnerables de la Comunidad. El objetivo que se ha marcado el Servicio Extremeño de Salud para esta campaña conjunta es alcanzar una cobertura superior al 75 por ciento en personas de 60 y más años, embarazadas, personas con patologías crónicas y personal sanitario.

La principal novedad de esta temporada es que la vacunación frente a la COVID-19 se recomienda a partir de los 70 años, ya que la circulación del virus ha disminuido y la carga de enfermedad grave se concentra en edades más avanzadas. También deberán vacunarse las personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Otra de las novedades de esta vacunación es que la población diana podrá vacunarse en cualquier momento del año, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección.

En aquellos grupos de población que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal Se desarrollará en todos los centros de salud y consultorios locales de Extremadura, y finalizará el 31 de enero de 2026, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero dependiendo de la situación epidemiológica.

Como en campañas anteriores, el SES habilitará, en el mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid.

Para la vacunación de la gripe, el SES ha adquirido un total de 275.300 dosis, con una inversión de 3, 9 millones de euros. La principal novedad de esta campaña es la administración de la vacuna Efluelda® a todas las personas de 60 y más años, una vacuna antigripal de alta carga. Esta vacuna ha demostrado una mayor eficacia en la prevención de hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores. Extremadura se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas en implantarla de forma universal en este grupo de edad.