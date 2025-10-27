Este lunes se inicia la época de peligro bajo de incendios en Extremadura

La época de peligro alto de incendios forestales y el inicio de la de peligro bajo en la región comenzará este lunes, según la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para su implicación por un territorio "seguro y sostenible".

En nota de prensa, la Junta de Extremadura ha asegurado que con el descenso de las temperaturas, las precipitaciones registradas y las previstas, así como el aumento de la humedad relativa, han reducido de forma "significativa" el riesgo, por lo que permite adaptar la normativa vigente a las nuevas condiciones meteorológicas.

Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios los siguientes usos del fuego: quemas prescritas de vegetación en pie, hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, se deberá realizar una declaración sobre responsabilidad para el uso de piconeras, quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones, eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal.

La Junta de Extremadura ha recordado que, en municipios con índice de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal.

"Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos", ha recalcado.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha insistido en que la prevención es "esencial", pues, "cada gesto cuenta", ante lo que ha añadido que evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia "es clave para proteger los montes y evitar tragedias forestales".