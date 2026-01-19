Este lunes se incorporan los 138 nuevos bomberos forestales al INFOEX que rejuvenecen la plantilla a 36,6 años de media

El Plan Infoex verá rejuvenecida su plantilla disponible para los doce meses del año, tras la creación de 138 plazas de bombero forestal, siendo la media de edad de los adjudicatarios de 36,6 años, frente a los 51 años de media actual.

A dichas plazas, creadas el pasado 1 de diciembre, se incorporarán este lunes, 19 de enero, según ha informado en nota de prensa este domingo la Junta de Extremadura.

Estos 138 bomberos forestales contratados durante todo el año estarán en bases repartidas por toda la comunidad autónoma y realizarán tareas de extinción durante la época de peligro alto y preventivas durante el resto del año.

Entre estas últimas están la realización de desbroces, podas y clareos para reducir la cantidad de combustible vegetal de los montes o las mejoras en infraestructuras defensivas como cortafuegos, fajas auxiliares o pistas forestales, entre otros trabajos.

Desde el año 2016, precisa la Junta, esas 138 plazas se venían cubriendo solo desde el 1 de junio al 30 de noviembre, periodo que coincide con la época de peligro alto de incendios forestales, que habitualmente se desarrolla del 1 de junio al 15 de octubre, aunque el año pasado se alargó 11 días más porque así lo aconsejaron las previsiones meteorológicas.