Este jueves pleno en la Asamblea de Extremadura, pleno de trámite para designar a los senadores autonómicos

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves, 12 de febrero, su primer pleno de la legislatura, en el que designará a los dos senadores autonómicos que representarán a la Comunidad Autónoma en la Cámara Alta, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre.

De acuerdo a los resultados de los comicios, los dos senadores autonómicos serán elegidos por PP y PSOE como partidos más votados, un cargo para el que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, y el Grupo Parlamentario Socialista, al secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Manuel Borrego.

El primer pleno de la Asamblea de Extremadura arrancará a las 9,30 horas de este jueves con el informe de la Diputación Permanente, de acuerdo a lo regulado en el artículo 112 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, y posteriormente, abordará la designación de senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Extremadura en la Cámara Alta, según se recoge en el orden del día.

Una vez que sean elegidos senadores, los diputados designados podrán optar por mantener su escaño autonómico o bien dimitir de éste, sin perjuicio de su condición de senadores con mandato vinculado a la legislatura autonómica, según establece el Reglamento de la Asamblea.