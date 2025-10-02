Este jueves arranca en Badajoz el Congreso "Potencial Digital"

‘Potencial Digital’, impulsado por la Junta de Extremadura, dentro de su estrategia "Extremadura Transforma", no es solo un congreso, es una inmersión total en el futuro digital. Con un enfoque renovado con respecto a la celebrada en Cáceres el año pasado, esta edición promete sorprender con espacios interactivos donde la tecnología cobra vida con drones, realidad virtual y aumentada, robótica y más.

Cartel de ponentes de primer nivel

Una de las grandes apuestas de Potencial Digital 2025 es su cartel de ponentes de primer nivel, que reúne una combinación potente de referentes nacionales e internacionales en transformación digital. Figuran nombres como Javier Sirvent (Technology Evangelist), Diana Núñez (cofundadora de The Clueless), Rafael Tamames (fundador de Vivid Vision y Top Voice en IA) y Marc Vidal, cuya presencia garantiza análisis visionario de la economía digital.

En el terreno de la ciberseguridad, destacan expertas como Selva Orejón, junto a especialistas como Álvaro Núñez‑Romero Casado o Jesús Díaz (Palo Alto Networks), que aportarán su experiencia técnica y estratégica desde sus cargos en empresas líderes. Además, profesionales como Patricia Moreno (Accenture Extremadura), Pedro Alamo (Proofpoint), Fernando Suárez (IBM) o Germán del Real (Ayesa) completan este ecosistema diverso, con perfiles que cubren desde la IA hasta la innovación institucional y la digitalización pública.

Cada ponente trae consigo una pieza del puzzle tecnológico que construye la visión global de este congreso. Su trayectoria, conocimiento sectorial y capacidad de innovación enriquecerán las diferentes líneas temáticas del evento: inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, digitalización e innovación institucional. Los asistentes podrán conocer casos de éxito reales, desafíos de aplicación práctica y perspectivas futuras de cada una de estas disciplinas, en un espacio donde dialogarán empresas, instituciones y talento emergente. La combinación de voces técnicas, divulgativas y estratégicas, unidas en un solo escenario, es el sello diferencial de esta edición de Potencial Digital.

Además, se ha diseñado una zona exterior en la que dar cabida a una serie de temáticas dedicadas a sectores clave como la agricultura de precisión, mostrando aplicaciones reales de la tecnología en el mundo rural, y talleres prácticos para todos los niveles, desde iniciación hasta expertos, en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital.

Para todos y totalmente gratuito

Evidentemente, todo se ha diseñando con un propósito fundamental: que sea un congreso para todos. Profesionales y empresas, estudiantes y jóvenes talentos.

Conferenciantes del máximo nivel nacional e internacional, zonas de networking y espacios de exposición para muchas más empresas e instituciones que en la pasada edición.

Múltiples actividades formativas y oportunidades de empleo, espacios lúdicos y educativos sobre ciberseguridad y tecnología, sin dejar de lado que se pretende generar un ambiente excepcional para acoger a los miles de participantes que se esperan.

Patrocinadores y apoyos institucionales

El Congreso Potencial Digital, promovido por la Junta de Extremadura dentro de su plan “Extremadura Transforma” ha vuelto a despertar enormes expectativas entre el sector tecnológico, muestra de ello es que está sumando a más empresas del sector que asistirán como partners y expositores, además de contar con la Comunidad de Madrid como CCAA invitada para esta edición de 2025.

Han confirmado su participación en la segunda edición de ‘Potencial Digital’ instituciones como la Universidad de Extremadura, la Escuela Politécnica de Cáceres, la Cátedra INCIBE, el Ministerio para la Transformación Digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres.

En cuanto a las empresas y firmas colaboradoras, se han confirmado empresas como Fortinet, Dell Technologies, Proofpoint, Telefónica, PaloAlto, Ayesa e IBM, que se encuentran entre los principales patrocinadores del evento.

También colaboran IaaS365, Google Cloud, Spiunk de CISCO, caja Almendralejo, Experis, NTT Data, Tubas, Goil, Raiola Networks, Hewlett Packard, Huawei, Oracle, Sílice, DXC, EY, Sopra Steria, Noveles, Soltel, Aselcom, Aexti, TSystems y Sap.

Así como otras instituciones y empresas colaboradoras como son la Universidad de Extremadura, la Escuela Politécnica de Cáceres, la Cátedra INCIBE, el Ministerio para la Transformación Digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), FEVAL, CDTIC, CEMD y Avante, el Ayuntamiento de Badajoz y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, las Cámaras de Comercio de ambas provincias, Fundecyt y AJE, entre otras muchas empresas que han decidido estar de algún modo presentes en este congreso.