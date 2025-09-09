Estafa de 20.000 euros a treinta personas de 19 provincias usando una web fraudulenta

Un hombre de 44 años y una mujer de 31 han sido detenidos en Torrevieja acusados de haber estafado unos 20.000 euros a treinta personas de diecinueve provincias españolas, entre ellas Badajoz, utilizando una página web fraudulenta que habían creado y que clonaba la de una conocida operadora de telefonía para obtener los datos bancarios de sus víctimas cuando recargaban sus tarjetas.

Los perjudicados residen Albacete, Alicante, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, Huesca, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Además, según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado, se ha constatado el uso de trece tarjetas de pago emitidas en Chipre, Francia, Grecia, Lituania y Polonia, por lo que no se descarta la aparición de víctimas de esos países.

La operación, denominada Júpiter-44, se inició en julio pasado tras recibirse una denuncia que en un primer momento parecía tratarse de una estafa aislada, aunque más tarde se comprobó que no.

Los agentes identificaron a los autores como una pareja vecina de Torrevieja que ocultaba sus rostros con gorras y gafas de sol para dificultar su identidad y se desplazaba en un vehículo con matrícula extranjera que no estaba a su nombre.

Las pesquisas revelaron que los estafadores creaban una página web fraudulenta que clonaba la de una multinacional de telecomunicaciones, a través de la cual obtenían los datos bancarios de las víctimas cuando intentaban recargar sus tarjetas.

Con esa información generaban tarjetas virtuales mediante plataformas de billeteras digitales que enrolaban en sus propios teléfonos móviles. Posteriormente, usaban esas tarjetas para realizar compras en distintos comercios de la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, adquiriendo principalmente tarjetas prepago, cupones de criptomonedas, productos de alimentación y ropa.

En el registro del domicilio de los sospechosos "se descubrió una auténtica central de operaciones del fraude" y se incautaron 65 dispositivos de telefonía móvil de última generación, 87 tarjetas tipo SIM, varios ordenadores portátiles de alta gama, 9 billeteras de criptomonedas y diversas tarjetas bancarias prepago anónimas por valor de 12.000 euros, según la nota de prensa..

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre y la puesta en libertad con cargos de la mujer. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas a medida que se analice todo el material intervenido.