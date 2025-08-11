Estabilizados este domingo dos incendios en Cañaveral y en Badajoz, este último intencionado

El Plan INFOEX desactivaba a las 10 menos 10 de la noche el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal declarado esta tarde en Cañaveral y lo ha dado por estabilizado.

También, el incendio declarado ayer domingo cerca de la carretera de Valverde en Badajoz, el cual ha afectado a terrenos situados entre la urbanización La Banasta, Las Golondrinas y Las Vaguadas se daba por controlado, según confirmaba el Ayuntamiento de Badajoz. Un incendio intencionado que dejaba además dos coches afectados, vecinos desalojados de sus casas porque el fuego calcinaba los setos de sus fincas, tres heridos, así como un camión de bomberos afectado por las llamas.

El INFOEX ha intervenido en un total de 50 incidentes registrados en Extremadura a lo largo de esta última semana, de los cuales 27 han sido incendios forestales.

De ellos, 16 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 11 en la Cáceres, afectando a una superficie aproximada de 2.360 hectáreas.

En concreto, la pasada semana se han declarado un total de cinco incendios de nivel 1, siendo el más relevante el declarado en el término municipal de Aldea del Cano el pasado viernes 8 de agosto, con una superficie afectada de 1.230 hectáreas, además del producido en Oliva de Mérida el día 4 de agosto, afectando aproximadamente a 800 hectáreas, u otro en Guijo de Galisteo, que arrasó alrededor de 290 hectáreas.

En cuanto a la previsión meteorológica para esta semana, continúa la advección tropical continental con una masa de aire muy cálida y seca proveniente del norte de África. Esto implica un régimen térmico muy desfavorable acompañado con humedades muy bajas y potencial convectivo en capas bajas.