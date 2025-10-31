VIVIENDA

El esfuerzo que realizan las familias para alquilar y comprar es mayor en Badajoz que en Cáceres

En ninguno de los casos el esfuerzo en ambas provincias extremeñas supera el máximo del 30% recomendado por los expertos.

Redacción

Extremadura |

Imagen de la calle Concepción Arenal en Badajoz
Imagen de la calle Concepción Arenal en Badajoz | Google Maps

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda en Badajoz se situó en el tercer trimestre hasta el 13% en el caso de la compra, y hasta el 25% en el caso del alquiler, mientras que en Cáceres fue del 12% y el 23%, respectivamente, según un estudio publicado por idealista.

Con todo, ambos parámetros se encuentran por debajo de la media nacional, situada en el 25% en el caso de la compra y del 36% en el alquiler, unos niveles altos que idealista achaca a la falta de oferta y al consiguiente incremento de los precios.

Además, en ninguno de los casos el esfuerzo en ambas provincias extremeñas supera el máximo del 30% recomendado por los expertos.

En el caso de las capitales, en Badajoz el esfuerzo para alquilar es del 22%, y para comprar del 15%, cifras que se reducen al 20% y al 15%, respectivamente, en Cáceres.

