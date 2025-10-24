La época de peligro alto de incendios en Extremadura acaba el lunes ante la previsión de lluvia y bajada de temperaturas

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura informa de la finalización de la época de peligro alto de incendios forestales y el inicio de la de peligro bajo en Extremadura a partir del próximo lunes día 27.

El descenso de las temperaturas, las precipitaciones registradas y las previstas, así como el aumento de la humedad relativa, reducen "de forma significativa el riesgo", lo que permite adaptar la normativa vigente a las nuevas condiciones meteorológicas, apunta la Junta en una nota de prensa.

Cabe recordar que durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios usos del fuego para quemas prescritas de vegetación en pie; hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, el uso de piconeras; quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones; eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal, deberán realizar una declaración responsable online.

La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo muy alto o extremo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural subraya que la prevención sigue siendo esencial. "Cada gesto cuenta: evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia es clave para proteger nuestros montes y evitar tragedias forestales", recuerda.

Extremadura, por su riqueza natural y cultural, requiere la implicación de toda la ciudadanía para garantizar un territorio seguro y sostenible.

Toda la información actualizada, incluyendo el visor cartográfico, el índice diario de riesgo AEMET y la tramitación online de autorizaciones y declaraciones responsables, está disponible en la página web del Infoex.