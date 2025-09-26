El encuentro tecnológico de Extremadura 'Potencial Digital' se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Badajoz

La segunda edición de 'Potencial Digital' tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en Badajoz. El año pasado 'Potencial Digital' se convirtió en el mayor punto de encuentro tecnológico de Extremadura, generando más de 5 millones de impresiones digitales en sólo dos días, y en esta ocasión ya se han inscrito más de 3.000 asistentes presenciales entre profesionales, estudiantes y empresas, y se espera superar la cifra de los 6.000 asistentes del año pasado.

En la edición del 2025 están previstos contenidos en materia de IA, ciberseguridad, robótica, automatización y transformación digital. Estos serán los ejes de un congreso que promete ser aún más grande, más disruptivo y más inspirador.

Dos días de formación, inspiración y networking en un ecosistema de innovación diseñado dentro de la institución ferial de la capital pacense con la participación de referentes en las materias protagonistas de Europa y Latinoamérica, expertos, casos de éxito reales y tecnología de última generación.

De este modo lo han explicado en rueda de prensa este jueves en Mérida el secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, y el director de la Cátedra Incibe-UEx en la Escuela Politécnica de la UEX, Andrés Caro.

Así, el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguiridad, Juan Carlos Preciado, ha destacado que Potencial Digital materializa en un evento lo que significa la Estrategia de Transformación Digital, y ha recordado que Extremadura crece por encima de la media en intensidad digital desde la puesta en marcha de la Estrategia en el 2024.

Se ha diseñado una zona exterior en la que dar cabida a una serie de temáticas dedicadas a sectores clave como la agricultura de precisión, mostrando aplicaciones reales de la tecnología en el mundo rural, y talleres prácticos para todos los niveles, desde iniciación hasta expertos, en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital.