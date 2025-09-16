Un encuentro del Clúster del Turismo de Extremadura analiza en Hervás el impacto de la gastronomía en el sector

El XVI Encuentro Anual de socios del Clúster del Turismo de Extremadura se traslada este martes, día 16, al hotel Valle del Ambroz de Hervás (Cáceres) con un programa que analizará el impacto del turismo gastronómico en la región.

El programa incluye una conferencia y diálogo con el escritor Jesús Sánchez Adalid que hablará sobre 'El tesoro robado de Alcántara. Historia verdadera del recetario de cocina perdido'.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda sobre turismo gastronómico en la que participan los cocineros Domingo Álvarez, director gastronómico de Hospederías de Extremadura; Manu García Puentenueva formador y chef del restaurante Puerto Seco de Badajoz; y Caridad Hernández CEO y chef del restaurante Casa Manadero de Robledillo de Gata y el escritor y crítico gastronómico José Ramón Alonso de la Torre.

La mesa estará moderada por el director del programa de turismo de Onda Cero 'Gente Viajera por Extremadura', Vicente Pozas, informa en nota de prensa el Clúster del Turismo de la región.

El Encuentro Anual de socios del Clúster del Turismo es una puesta en común de temas de interés para el sector turístico de la región y, como es habitual, se entrega el Premio a la Innovación Turística que este año 2025 ha recaído en la empresa extremeña Jaippy.

Álvaro Arroyal, fundador de Jaippy, desarrolla una plataforma innovadora para medir la satisfacción de los huéspedes en los hoteles, con el objetivo de mejorar la experiencia y el posicionamiento en plataformas digitales como Booking.

La plataforma permite analizar el agrado de los clientes, proporcionando información "valiosa" para que los hoteleros puedan mejorar su servicio con la menor inversión posible.

El Encuentro Anual de socios del Clúster del Turismo de Extremadura está previsto que sea inaugurado por el director de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, y la alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno.