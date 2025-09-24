Las empresas turísticas y de restauración afectadas por los incendios en Extremadura podrán acceder a microcréditos

La Junta de Extremadura ha presentado una línea de microcréditos dirigida a empresas turísticas y de restauración de las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra - Tierras de Granadilla afectadas por los incendios ocurridos durante este verano.

Esta medida tiene como objetivo mitigar las pérdidas económicas derivadas de las cancelaciones de reservas y la disminución de visitantes, apoyando la recuperación de la actividad económica y el empleo en estas zonas.

La línea de microcréditos Jeremie, denominada Impulso al Turismo, es fruto de un acuerdo entre Extremadura Avante y las entidades financieras Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura. Estos créditos, de hasta 50.000 euros por proyecto y destinatario, están orientados a emprendedores y micro pymes turísticas, permitiéndoles inversiones tanto en activo fijo como en activo circulante para poder recuperar así la normalidad de su actividad, explica la Junta en una nota de prensa.

Estos microcréditos ofrecen condiciones financieras atractivas y flexibles, con un importe máximo de hasta 50.000 euros, sin necesidad de aportar garantías adicionales, un tipo de interés Euribor +0,50% y una duración de hasta 60 meses, que puede incluir un periodo de carencia de hasta 12 meses.

Las empresas y sectores beneficiarios son emprendedores y micro pymes turísticas bajo cualquier forma jurídica, que desarrollen su actividad económica principal en los municipios de Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Segura de Toro, Cabezuela del Valle, Jerte, Navanconcejo, Rebollar, Tornavacas, Jarilla, Cabezabellosa, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia.

Los solicitantes deben estar dados de alta en alguno de los epígrafes y grupos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) relacionados con la restauración y el hospedaje.