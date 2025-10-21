Las empresas dueñas de Almaraz se reúnen este martes entre rumores de una posible petición de prórroga

La Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) celebra este martes una reunión en la que está por ver si Iberdrola, Endesa y Naturgy, en calidad de titulares, abordan finalmente la posibilidad de solicitar una modificación del calendario de cierre de la instalación extremeña.

La expectativa está puesta en que, durante el encuentro, se presente una propuesta de prórroga -para el mercado gana enteros que la aporte Iberdrola como principal accionista-, que tendrá que ser analizada y debatida entre las tres eléctricas y, de prosperar, ser acordada formalmente en asamblea.

Se pida ampliar la vida útil de Almaraz o no, las empresas han de enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes del próximo 1 de noviembre la documentación que ese organismo tendrá que evaluar de cara al cese previsto del primer reactor de la planta.

Ese día expira el plazo que el CSN dio para cumplir con este trámite a las propietarias de Almaraz -Iberdrola, que posee un 52,7 %, Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %)-, siempre en relación con el primer reactor de Almaraz, cuyo permiso de explotación finaliza el 1 de noviembre de 2027.

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Iberdrola y Endesa enviaron en junio al Ministerio para la Transición Ecológica una carta sobre la prolongación del calendario de varias centrales que ese departamento entendió como una mera declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo, y no como una petición formal.

Desde el Ejecutivo se alegó que la misiva -que no firmaban ni Naturgy ni EDP, las otras dos propietarias de instalaciones nucleares- tampoco cumplía con sus líneas rojas: que haya seguridad para las personas, garantice la seguridad de suministro y no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La poca información que ha trascendido en este tiempo apunta a una cierta disposición de las compañías a una miniprórroga de tres años para Almaraz.