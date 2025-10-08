La empresa Minera registra documentación requerida por Junta y pide la concesión de explotación de Valdeflores

La empresa australiana Infinity Metals (antes Infinity Lithium) ha anunciado a sus accionistas que ya ha registrado la documentación extra requerida por la Junta de Extremadura, y espera ahora que la Administración regional dé luz verde a la solicitud de concesión de explotación del proyecto de litio de San José de Valdeflores en la capital cacereña.

La Junta solicitó en diciembre de 2024 aclaraciones al proyecto por tratarse de una información “imprecisa y deficitaria” y dio de plazo a la multinacional seis meses para que aportara nueva y detallada información relativa a la seguridad sanitaria y medioambiental de la mina de litio en Valdeflores, así como de la solvencia del proyecto.

Posteriormente, la Junta concedió prórrogas, tras solicitarlo la minera, y amplió ese plazo hasta octubre para poder avalar esta iniciativa, que mantiene la declaración de interés prioritario (Premia).

A estos efectos, la compañía se ha comprometido a proporcionar “toda la información relevante que sea razonablemente factible y viable” y aseguran que continúan “trabajando en colaboración con las autoridades regionales”.