Emprendedoras rurales se reúnen este jueves en Puebla de la Calzada para compartir conocimientos y experiencias

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) Extremadur celebrará este jueves, 4 de diciembre, un encuentro de emprendedoras rurales en el Centro Integral de Desarrollo (CID) de la localidad pacense de de Puebla de la Calzada.

Esta jornada, que comenzará a las 10,00 horas, supone el cierre anual de 'Emprendedoras extremeñas en red' en la provincia de Badajoz, un programa con el que Fademur Extremadura apoya los proyectos de emprendimiento liderados por mujeres de la región.

Según señala Fademur a través de nota de prensa, este encuentro supone "una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias, fortalecer redes de colaboración y apoyo mediante el networking", así como dar visibilidad a nuevos proyectos emprendedores y reflexionar con mujeres emprendedoras y empresarias sobre la capacidad emprendedora y las claves para fomentarla en Extremadura.

"Tenemos que celebrar que ya son más de 150 las mujeres emprendedoras y empresarias extremeñas que forman parte de la red de Fademur Extremadura", destaca.

Cabe destacar que a esta jornada asistirán la presidenta del grupo de acción local Adecom-Lácara, Lourdes Montero; el alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa, alcalde de Puebla de la Calzada, y la secretaria de Fademur Extremadura, Cecilia Carrasco.

El eje central de la jornada será "abordar el emprendimiento femenino como una oportunidad para las mujeres que deciden quedarse a vivir y trabajar desde sus pueblos", ya que Fademur ha "detectado que la falta de oportunidades en otros sectores y los problemas de conciliación han sido algunos de los motivos que han llevado a muchas mujeres al camino del emprendimiento".

Por eso, el objetivo de esta jornada es "profundizar en las necesidades que tienen para ayudar a resolverlas", señala Fademur.

Además, la jornada contará con una mesa de experiencias, en la que varias emprendedoras rurales expondrán cómo han evolucionado sus proyectos y trayectorias junto a Fademur Extremadura, y también con una pequeña feria muestras de emprendedoras y artesanas rurales en las mismas instalaciones del CID de Puebla de la Calzada, en la que mujeres artesanas expondrán sus productos a la venta durante toda la jornada.

Cabe destacar que el proyecto 'Emprendedoras extremeñas en red' en la provincia de Badajoz contempla una serie de talleres dirigidos a las emprendedoras, siendo el más destacado uno sobre el bienestar, a través del cual la Federación ha ayudado a gestionar la carga mental que soportan las mujeres emprendedoras al tener un negocio propio y encontrar dificultades para desconectar.

Además, este programa incluye la realización de tres ferias de emprendimiento, de las que dos se han llevado a cabo en Mérida, en colaboración con la asociación 'A mano y sin prisas', donde Fademur Extremadura impartió talleres variados para dinamizar las ferias.