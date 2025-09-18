El empleo en hostelería y agencias de viaje baja un 0,2% en agosto en Extremadura y supera los 29.600 afiliados

El empleo en hostelería, agencias de viaje y operadores turísticos ha bajado un 0,2 por ciento en agosto en Extremadura respecto al año anterior y totaliza 29.679 afiliados.

Del total de afiliados, 21.586 son asalariados, que han experimentado un descenso interanual del 0,6 por ciento, y 8.093 son autónomos, con un aumento del 0,8 por ciento, según los datos de afiliación turística publicados este miércoles por Turespaña.

En el conjunto del país, las afiliaciones en el sector turístico español han crecido un 2,6 por ciento en el mes de agosto superando los 2,9 millones de afiliados.

En el octavo mes del año, los afiliados vinculados a actividades turísticas han aumentado en términos absolutos en 75.855 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes ha crecido un 2,4 por ciento interanual, el empleo turístico supone el 13,8 por ciento del total de afiliados.

En agosto, la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un notable aumento de 37.475 afiliados (15.812 en los servicios de alojamiento y 21.663 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.153 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento ha sido de 37.227 trabajadores.