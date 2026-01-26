Los empleados de pequeñas empresas lideran las subidas de sueldo, un 5,89% en Extremadura

La necesidad de las pequeñas empresas de retener talento en un mercado cada vez más competitivo ha propiciado que sus empleados sean los que más incrementos de sueldo han percibido en 2025, del 8,72 por ciento de media, hasta los 26.979 euros anuales, aunque en el caso de Extremadura el incremento fue del 5,89 por ciento, hasta los 23.788 euros.

Así se recoge en un estudio de EADA Business School y la consultora ICSA, que también refleja que la retribución media nacional de los directivos de empresas, incluyendo pequeñas, medianas y grandes empresas, fue de 90.226 euros frente a los 74.460 euros de Extremadura y la de los mandos intermedios 35.468 euros frente a la media nacional de 42.822 euros.