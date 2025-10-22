Los embalses del Tajo bajan en la última semana al 57,8% de su capacidad y los del Guadiana descienden al 57,7%

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.392 hectómetros cúbicos, que suponen el 57,8 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 57,7 por ciento, con 5.499 hectómetros cúbicos.

En ambos casos el agua acumulada baja en la última semana, ya que hace siete días los embalses del Tajo almacenaban 6.809 hectómetros cúbicos (el 59,7 por ciento de su capacidad total), mientras que los del Guadiana estaban al 57,9 por ciento, con 5.522 hectómetros cúbicos.

De su lado, en el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos, por lo que está al 52,1 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico