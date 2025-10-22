EMBALSES

Los embalses del Tajo bajan en la última semana al 57,8% de su capacidad y los del Guadiana descienden al 57,7%

En el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos, por lo que está al 52,1 por ciento de su capacidad.

Redacción

Extremadura |

Los embalses del Tajo bajan en la última semana al 57,8% de su capacidad y los del Guadiana descienden al 57,7%
Los embalses del Tajo bajan en la última semana al 57,8% de su capacidad y los del Guadiana descienden al 57,7% | MITECO

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.392 hectómetros cúbicos, que suponen el 57,8 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 57,7 por ciento, con 5.499 hectómetros cúbicos.

En ambos casos el agua acumulada baja en la última semana, ya que hace siete días los embalses del Tajo almacenaban 6.809 hectómetros cúbicos (el 59,7 por ciento de su capacidad total), mientras que los del Guadiana estaban al 57,9 por ciento, con 5.522 hectómetros cúbicos.

De su lado, en el conjunto nacional la reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos, por lo que está al 52,1 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer