Los embalses del Tajo arrancan 2026 al 62,1 por ciento de su capacidad, y los del Guadiana al 61 por ciento

Los embalses del Tajo arrancan 2026 al 62,1 por ciento de su capacidad (con 6.867 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Guadiana al 61 por ciento por ciento (con 5.814 hectómetros cúbicos en total).

Mientras, en el conjunto nacional la reserva hídrica en España almacena 31.744 hectómetros cúbicos y los embalses están al 56,5 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En total, 13 de las 16 cuencas están por encima del 50 por ciento.