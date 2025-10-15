EMBALSES

Los embalses del Tajo almacenan 6.809 hm3, el 59,7% de su capacidad, y los del Guadiana están el 57,9%, con 5.522 hm3

Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Redacción

Extremadura |

Uno de los embalses del río Tajo
Uno de los embalses del río Tajo | Agencia EFE

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.809 hectómetros cúbicos (hm3), que suponen el 59,7 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están el 57,9 por ciento, con 5.522 hectómetros cúbicos.

Así, y según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los embalses de la cuenca del Tajo han perdido 1,9 puntos en la última semana, pasando del 61,6 por ciento de su capacidad total a 59,7 por ciento actual.

Por su parte, en la cuenca del Guadiana los embalses han perdido 0,2 puntos en la última semana, pasando del 58,1 por ciento anterior al 57,9 por ciento actual.

