EMBALSES

Los embalses del Guadiana y el Tajo se sitúan esta semana por encima del 61% de su capacidad

De esta forma, la cuenca del Guadiana ha ganado en la última semana un 0,2% de agua embalsada (+19 hm3), hasta los 5.833 hectómetros cúbicos, frente a los 3.936 hm3 de hace un año, y los 4.000 hm3 de media en los últimos años.

Redacción

Extremadura |

embalse
embalse | Sinc

Los embalses de la cuenca del Guadiana se sitúan esta semana al 61,2 por ciento de su capacidad, mientras que los del Tajo están al 61,6 por ciento, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De esta forma, la cuenca del Guadiana ha ganado en la última semana un 0,2% de agua embalsada (+19 hm3), hasta los 5.833 hectómetros cúbicos, frente a los 3.936 hm3 de hace un año, y los 4.000 hm3 de media en los últimos años.

Por su parte, el Tajo ha perdido medio punto de agua embalsada, que se traducen en 51 hm3, en la última semana, situándose en 6.816 hm3, también por encima de la situación de hace un año, cuando almacenaba 6.004 hm3, y la media de los últimos 10 años, que es de 5.655 hm3.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer