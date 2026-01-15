Los embalses del Guadiana y el Tajo se sitúan esta semana por encima del 61% de su capacidad

Los embalses de la cuenca del Guadiana se sitúan esta semana al 61,2 por ciento de su capacidad, mientras que los del Tajo están al 61,6 por ciento, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De esta forma, la cuenca del Guadiana ha ganado en la última semana un 0,2% de agua embalsada (+19 hm3), hasta los 5.833 hectómetros cúbicos, frente a los 3.936 hm3 de hace un año, y los 4.000 hm3 de media en los últimos años.

Por su parte, el Tajo ha perdido medio punto de agua embalsada, que se traducen en 51 hm3, en la última semana, situándose en 6.816 hm3, también por encima de la situación de hace un año, cuando almacenaba 6.004 hm3, y la media de los últimos 10 años, que es de 5.655 hm3.