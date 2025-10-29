EMBALSES

Los embalses del Guadiana, al 57,6 de su capacidad, los del Tajo al 56,9 por ciento

A nivel nacional, la reserva hídrica continúa a la baja y se sitúa en este momento al 51,6 % de su capacidad total, con 28.910 hectómetros cúbicos.

Redacción

Extremadura |

embalse
embalse | Sinc

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se encuentran al 57,6 por ciento de su capacidad, ya que almacenan 5.490 hectómetros de los 9.538 totales, mientras que los de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) están al 56,9 por ciento, con 6.296 hectómetros de 11.056 posibles.

A nivel nacional, la reserva hídrica continúa a la baja y se sitúa en este momento al 51,6 % de su capacidad total, con 28.910 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados en los embalses, tras perder 296 hm3 (un 0,5 %) en la última semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer