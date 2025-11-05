Los embalses extremeños del Tajo y Guadiana, al 56 y 57 % al inicio de noviembre

La reserva hídrica en Extremadura ha arrancado noviembre con los embalses de la cuenca del Tajo al 56,2 % de capacidad y los del Guadiana al 57,8 %, lo que supone respecto a hace un año 215,7 hectómetros cúbicos (hm3) menos y 1.352,9 hm3 más, respectivamente.

Esta cantidad representa una variación de más de tres puntos porcentuales menos con respecto al año anterior, en el caso del Tajo, y de 16 puntos más en el Guadiana.

En concreto, entre ambas almacenan a fecha de 3 de noviembre 8.214,49 hm3 de agua en la región, 50 hm3 menos que la semana pasada y 1.137 hm3 más que en la misma fecha del pasado año.

Según los datos aportados por las respectivas confederaciones hidrográficas, los porcentajes actuales suponen una disminución de 0,7 y 0,1 puntos, respectivamente, respecto al anterior informe semanal.

En concreto los 14 pantanos extremeños del Tajo, que tienen una capacidad total de 6.325 hm3, acumulan 3.551,59 hm3 de agua hasta este lunes, por debajo de los 3.604,29 de la semana anterior y de los 3.767,29 de hace un año.

El embalse de Alcántara, en la provincia de Cáceres y el de mayor volumen de la cuenca con una capacidad de 3.160 hm3, almacena 1.690,97 hm3 (94,47 hm3 menos en una semana y 240,93 menos en un año).

El de Valdecañas, que puede llegar a los 1.446 hm3 acumula 893,47 hm3, 33,14 y 125,37 más con respecto a la semana y al año anteriores, respectivamente, mientras que Gabriel y Galán está en 376,38 (911 hm3 de capacidad total), 8,49 y -48,54 hm3 de diferencia en dichos periodos.

La reserva hídrica en Cedillo (260 hm3 de capacidad) está en 239,04, lo que supone 6,14 menos y 2,34 más con respecto a hace siete días y un año, respectivamente, y Torrejón (188 hm3) alberga 151,91 hm3 de agua, una diferencia de 3 y -25,44 hm3.

Por otro lado, los 23 pantanos de la cuenca del Guadiana ubicados en las provincias de Cáceres y Badajoz, dependientes de la confederación, albergan esta semana 4.662,9 hm3, lo que supone el 57,8 % de su capacidad (8.064,91 hm3), 3,2 hm3 más que hace una semana y 1.352,9 más que hace un año.

Según el último informe de la confederación, el embalse de Montijo está por encima de su capacidad (102,9 %) y Los Molinos (87,6 % de 33,65 hm3) y Horno Tejero (88,8 % de 24,42 hm3) superan el 80 %.

En el caso de los embalses más grandes de la cuenca, el de La Serena, con 3.219,18 hm3 de capacidad, está al 62 %, similar que hace siete días y 26,5 puntos más que hace un año.

El del Cíjara (1.505,19 hm3) se encuentra al 57,4 % de capacidad, mismo dato que el de hace una semana y 13,8 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024.

El de Alange (878,90 hm3 en total) se sitúa al 30,7 % y el de Orellana (807,91) al 75 %, cifras similares de hace una semana, pero 18,7 y 2,9 puntos más que hace un año, respectivamente.