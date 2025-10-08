Los embalses de la cuenca del Guadiana bajan en la última semana al 58,1% de su capacidad, y los del Tajo, al 61,6%

Los embalses de la cuenca del Guadiana ha bajado dos décimas en la última semana hasta situarse en el 58,1 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Tajo han bajado 1,3 puntos, hasta el 61,6 por ciento.

De esta forma, los embalses de la cuenca del Guadiana almacenan esta semana 5.538 hectómetros cúbicos, y los del Tajo acumulan 6.809 hectómetros cúbicos de agua.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 30.337 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 54,1 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 490 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, 0,9% de la capacidad total de los embalses. La reserva hídrica está 6,4 puntos más arriba que el año pasado por estas fechas.