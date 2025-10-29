Las eléctricas dueñas de Almaraz culminarán este jueves su petición de prórroga hasta 2030

Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), culminarán este mismo jueves su petición de extender la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, con el envío al Ministerio para la Transición Ecológica de su solicitud formal de 'miniprórroga' hasta 2030.

Según ha avanzado este martes El Economista y han confirmado a EFE fuentes del sector, las eléctricas dejarán de lado la exigencia de rebajas fiscales para plantear una retribución por los servicios de control de tensión que aporten la planta para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones.

El pasado viernes, las tres compañías remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que abogaban por ampliar la vida útil de Almaraz más allá de 2027.

Fuentes del Ministerio reconocieron entonces haber recibido la misiva, si bien aclararon que, en ella, Iberdrola, Endesa y Naturgy "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de esta central, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

La noticia trascendió tres días después de que, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), se conociera que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con independencia de esa solicitud formal, las empresas han de enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes del próximo 1 de noviembre la documentación que ese organismo tendrá que evaluar de cara al cese del primer reactor de la planta, previsto para el mismo día de 2027.

De acuerdo con el calendario actual, pactado por las titulares de las centrales nucleares y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el cierre de la segunda unidad de Almaraz está fijado para el 31 de octubre de 2028.