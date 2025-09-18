Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se disparan un 91% en el segundo trimestre en Extremadura

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas han alcanzado las 65 en el segundo trimestre en Extremadura, lo que supone un incremento del 91,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 34.

De estas viviendas con ejecución hipotecaria, 52 eran de personas físicas, y 13 de personas jurídicas, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas alcanzaron las 119 en el segundo trimestre en Extremadura, un 88,9 por ciento más en tasa interanual.