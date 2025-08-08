Efectivos del Infoex trabajan en dos incendios forestales en Monesterio y Mérida

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales, el Infoex activaba el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado ayer en la localidad pacense de Monesterio. En la zona trabajan para sofocar las llamas cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural, y un técnico de extinción.

Por otra parte, medios del Infoex trabajan para sofocar un incendio forestal declarado también ayer en Mérida. Afectando a una zona de pasto y eucalipto llegó a aplicarse el nivel 1 de peligro, desactivado sobre las 7 de la tarde de ayer. En la zona permanecían dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de Badajoz.