Educación destina 310.000 euros al programa Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido una subvención directa de 310.000 euros a la Universidad de Extremadura para financiar el programa 'UEx. Universidad de Mayores' durante el año 2025, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El objetivo general de este programa es facilitar el acceso a la universidad del colectivo de personas mayores para favorecer su desarrollo personal y social a través de la ciencia y la cultura. El proyecto se estructura en cinco cursos académicos que constituyen el denominado Grado y se desarrolla en consonancia con su propio Plan de Estudios, adaptado a las demandas y necesidades de los usuarios.

La formación académica se completa con actividades culturales enriquecedoras, como viajes de estudio, intercambios de alumnado y actos culturales, entre otras.

De forma específica, esta iniciativa persigue mejorar la calidad de vida de las personas mayores y el fomento del empleo creativo del ocio mediante el acceso a los bienes culturales; satisfacer el deseo de formación universitaria de este colectivo; crear un espacio de debate científico-cultural; posibilitar las relaciones intergeneracionales; fomentar la participación de las personas mayores como dinamizadores de su propio entorno social y cultural; facilitar su incorporación a la sociedad de la información y la adquisición de competencias básicas.

La subvención cubrirá gastos de personal, desplazamientos del alumnado, actividades, material y mantenimiento de equipos e instalaciones.

Esta ayuda se otorga sin convocatoria previa, dada la especial naturaleza de la actividad y de la propia Universidad, única institución que ejecuta la prestación de un programa de Universidad de Mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.