Una edil del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega rotundamente

Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido, como han indicado medios como 'El Mundo' y 'ABC'.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha negado las acusaciones por acoso laboral que han sido difundidas por una militante del PSOE en redes sociales este jueves.

Así lo ha expresado Quintana en su cuenta de X, en el que niega esas acusaciones que han sido publicadas este jueves por "algunos medios" de comunicación.

"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", ha aseverado el delegado extremeño en su perfil de X.

