El edificio del Banco de España en Badajoz cumple 40 años como símbolo de historia y desarrollo económico de Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha participado en el acto conmemorativo del 40 aniversario del edificio del Banco de España en Badajoz, "un espacio emblemático que ha sido testigo de la evolución económica y social de la región".

Este edificio, que también albergó el Conservatorio, se reafirma como "referente cultural y patrimonial", y actualmente acoge una exposición sobre la historia de la institución en la comunidad.

Durante el evento, se ha destacado la trayectoria del Banco de España en Extremadura, presente desde hace más de un siglo con sucursales en Badajoz, Cáceres y Don Benito, reflejando la relevancia de la región en la economía nacional, expone la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

La celebración ha contado con la participación de antiguos alumnos del Conservatorio, que han ofrecido piezas musicales en homenaje al vínculo histórico entre cultura y economía.

En su intervención, Santamaría ha subrayado el papel del Banco de España en la elaboración de estadísticas clave como la deuda pública, donde se observa cómo en Extremadura está disminuyendo en 2025 tras dos décadas de subidas.

La industria extremeña "lidera el país" con un incremento del 6,5% en su cifra de negocios en agosto, mientras que el sector servicios crece un 2,6% en lo que va de año. Asimismo, la economía extremeña crece por encima de la media europea.

También se ha referido a cifras en el ámbito laboral, como la Encuesta de Población Activa, que sitúa la tasa de desempleo ha descendido al 13,56%, con 10.300 personas menos en paro en el último trimestre y 6.700 nuevos trabajadores en el último año, lo que supone 19 nuevos empleos diarios y un récord histórico de 437.300 personas ocupadas, empleo que se genera en el sector privado.