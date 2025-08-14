Ecologistas Extremadura presenta recurso contra el PRUG de Monfragüe por permitir la caza y la suelta de perros

La asociación Ecologistas Extremadura ha registrado un recurso de alzada contra el Decreto 79/2025, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe, al considerar que vulnera la legislación vigente y amenaza la conservación de este espacio natural de alto valor ecológico.

El recurso denuncia que el nuevo PRUG abre la puerta a prácticas cinegéticas y a la suelta de perros de caza bajo la excusa del control poblacional de ungulados, convirtiendo en norma lo que la ley contempla como excepción.

Según Ecologistas Extremadura, estas actividades "molestan y expulsan a especies protegidas, desplazándolas a zonas de mayor riesgo", "pueden provocar la muerte de fauna amenazada, como el lince ibérico, por disparos o ataques de perros de rehala" y "generan ruidos y alteraciones incompatibles con la quietud natural que la normativa del parque debe garantizar".

Asimismo, estas prácticas "no han demostrado eficacia en el pasado para reducir especies alóctonas como el gamo o el muflón, perpetuando su presencia", según destaca la asociación que recuerda que la Ley 30/2014 de Parques Nacionales "prohíbe expresamente la caza deportiva en estos espacios".

"Existen alternativas viables para el control de poblaciones, como actuaciones selectivas realizadas exclusivamente por agentes de medio natural o personal del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, sin la participación de cazadores comerciales ni uso de perros", asegura la organización conservacionista en nota de prensa.

Ecologistas Extremadura lamenta que el PRUG ignore la posibilidad de recuperar al lobo ibérico (Canis lupus signatus) como regulador natural de ungulados, una medida que contribuiría a reducir enfermedades como la tuberculosis en la fauna silvestre.

Según el miembro de la asociación Pablo Ramos Duro "permitir la caza deportiva y la suelta de perros en un Parque Nacional no solo es ilegal, sino que supone un retroceso inaceptable en la protección de Monfragüe. Este PRUG prioriza intereses ajenos a la conservación y pone en riesgo el patrimonio natural de todos los españoles".

El recurso solicita que se modifique el PRUG para prohibir expresamente la participación de cazadores deportivos o comerciales en acciones de control; impedir la suelta de perros dentro del Parque Nacional, e incluir al lobo ibérico como elemento clave de conservación.

Por todo ello, hace un llamamiento a la Junta de Extremadura para que rectifique y garantice que el Parque Nacional de Monfragüe "siga siendo un espacio libre de caza deportiva, respetando su función principal: la conservación de la biodiversidad".