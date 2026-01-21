Ecologistas alertan del impacto de una montería en la Reserva Natural del Valle del Jerte

La Asociación Ecologistas Extremadura ha expresado su rechazo y "profunda preocupación" por la celebración el pasado 18 de enero de una montería en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte, una actividad que obligó al Ayuntamiento de Jerte a limitar el acceso de visitantes y senderistas a enclaves como Los Pilones y el Puente Nuevo por motivos de seguridad.

Según ha denunciado el colectivo ecologista en una nota, la realización de este tipo de actividades cinegéticas en espacios naturales protegidos vulnera los principios básicos de conservación que justifican la existencia de una reserva natural, "cuyo objetivo prioritario debe ser la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural".

Ecologistas Extremadura ha advertido además de los riesgos para la seguridad de visitantes, senderistas y profesionales del turismo de naturaleza, al desarrollarse actividades con armas de fuego en zonas muy frecuentadas por el público, "lo que obliga a restringir accesos en lugar de garantizar un uso seguro y compatible del espacio".

La asociación considera igualmente que este tipo de prácticas "dañan" la imagen del Valle del Jerte como destino de turismo de naturaleza, un sector que ha calificado de fundamental para la economía local y que, a su juicio, "se ve amenazado cuando los espacios protegidos se asocian a actividades cinegéticas".

En este sentido, ha calificado de "inaceptable" que en una reserva natural se permita una actividad que conlleva la muerte de animales silvestres, la alteración del entorno y la limitación del disfrute público de un espacio "que pertenece a toda la ciudadanía".

Por todo ello, Ecologistas Extremadura ha exigido que no se vuelvan a autorizar monterías ni actividades cinegéticas similares en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos ni en otros espacios protegidos de Extremadura.

Ha reclamado además que se garantice la conservación efectiva de la biodiversidad y la seguridad de las personas, "y que se apueste de forma decidida por el turismo de naturaleza como modelo de desarrollo sostenible".

El Ayuntamiento de Jerte informó previamente de la celebración de esta cacería mediante un bando municipal, en el que recomendaba evitar el tránsito por las zonas afectadas y seguir medidas de seguridad mientras durase la actividad.