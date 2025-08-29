Ecologistas en Acción de Tierras de Granadilla demandan la creación de cooperativas de cabreros en las zonas calcinadas

La asociación Ecologistas en Acción Granadilla ha solicitado a la Junta de Extremadura que, tras el incendio de Jarilla (Cáceres), realice un estudio sobre la viabilidad de crear cooperativas de cabreros en las zonas afectadas por el fuego con animales autóctonos del sistema central cacereño.

En una nota, el colectivo también ha propuesto que los cabreros puedan acceder a ayudas económicas para empezar su actividad, de forma que su proyecto sea posible, y la construcción de viviendas públicas en las zonas afectadas por el fuego.

Tras el incendio de Jarilla, localizado en tres comarcas (Valle del Jerte, Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla), en el que se han quemado 17.000 hectáreas de matorral y bosques de robles y castaños, principalmente, la asociación ecologista considera necesario realizar un estudio sobre el bosque quemado.

El objetivo de dicho estudio es realizar, posteriormente, una repoblación con los árboles afectados, como el alcornoque, el roble y el castaño, y que se soliciten a los viveros de la Junta los plantones precisos, según ha indicado, el responsable de Campo de Ecologistas en Acción Granadilla, Carlos Pino.

De igual forma, ha pedido que los ayuntamientos afectados por el incendio de Jarilla elaboren un presupuesto de los frutales y plantas que hayan sido dañados por el fuego, haciéndose responsables del pago o sustitución de castaños, cerezos, higueras, ciruelos, olivos, manzanos, perales, almendros, nogales, fresas y frambuesas", y que la Consejería de Gestión Forestal se haga cargo del coste de los árboles y mano de obra para su plantación.