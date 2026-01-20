Ecologistas en Acción Extremadura participó en 60 actividades y presentó 179 escritos a las administraciones en 2025

Ecologistas en Acción de Extremadura participó en más de 60 actividades durante el año 2025 y presentó más de 179 escritos dirigidos a las diferentes administraciones tras instensificar sus esfuerzos en los registros de denuncias, alegaciones o solicitudes de información.

Las actividades en las que participó versaron sobre diversas temáticas del ecologismo social incluidas dentro de campañas como Cada extremeñ@ un árbol, Moda sostenible, Custodia del Territorio, Motosierra de Atila, Sin biodiversidad no hay vida, Insectos amigos invisibles, Las tres mosquiteras, Cajas nido, Defensa del territorio y campaña anti-minera, Campaña antinuclear (cierre de Almaraz) y la campaña de Bosques comestibles escolares.

También realizó unas 58 notas de prensa, dos ruedas de prensa, 86 escritos de alegaciones y observaciones, 89 escritos de denuncias y solicitudes de información, así como muchos otros escritos administrativos, lo que sugiere un "notable aumento" con respecto al ejercicio del 2024, indica la organización en una nota de prensa.

Asimismo, la organización viene participando y apoyando diferentes acciones junto a las plataformas contra las minas en Extremadura, la planta de biogás de Oliva de Plasencia, el Tren Ruta de la Plata, Plataforma en Defensa del Parque del Príncipe de Cáceres, de Apoyo al Pueblo Palestino o la plataforma marea verde de los Agentes del Medio Natural, entre otros.

Además, durante 2025 Ecologistas en Acción Extremadura se ha personado en siete casos judiciales, entre ellos el litigio sobre el derribo de Marina Isla de Valdecañas, o dos casos abiertos sobre usos en vías pecuarias, derribo de nidos y muertes de especies protegidas, maltrato animal y otros. Casos en los que sus abogados han participado de forma desinteresada, voluntaria y altruista. Desde

Finalmente, la organización anima e invita a aquellas personas interesadas en apoyar este trabajo, a participar en sus actividades y a asociarse a Ecologistas en Acción Extremadura a través de sus grupos federados en la región.