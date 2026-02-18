Las dueñas de Almaraz presentan la documentación requerida por el CSN para prorrogar la actividad hasta junio del 2030

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha remitido este martes, 17 de febrero de 2026, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la documentación técnica que permitirá a este organismo regulador determinar si se dan las condiciones para que la central continúe operando con seguridad hasta junio de 2030.

Así lo confirma CNAT en un comunicado, en el que explica que esta documentación fue requerida por este organismo, el pasado 18 de diciembre y ha sido preparada "con la mayor diligencia, tras un meticuloso e intenso trabajo del equipo de profesionales de CNAT y sus empresas colaboradoras", tras lo que se ha entregado este martes "en tiempo y forma".

Cabe destacar que una vez evaluada esta información, el CSN trasladará su dictamen al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que "tendrá la última palabra para autorizar esta extensión", señala.

Actualmente la Unidad 1 de Almaraz dispone de autorización para operar hasta el 1 de noviembre de 2027 y la Unidad 2, hasta el 31 de octubre de 2028, ante lo que el proceso de prórroga se inició con la solicitud de CNAT al Ministerio de Transición Ecológica el pasado 30 de octubre de 2025 con el objetivo de extender la autorización de explotación de ambas unidades hasta el 30 de junio de 2030.

Según reafirma la Central Nuclear de Almaraz, esta planta es una "infraestructura esencial" que suministra más del 7 por ciento de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares, "gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia".

A estos trabajadores se unen las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga.

Asegura que esta planta es "el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura", que genera puestos de trabajo "de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

Situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear según WANO, cuenta además con un "riguroso sistema de control basado en auditorías internas y evaluaciones externas independientes", señala CNAT, que apunta a que cuenta con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos.

Por este motivo, reafirma que la Central Nuclear de Almaraz se encuentra "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz, que ha obtenido la licencia de operación para 80 años.