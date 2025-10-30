Dos títulos de la productora extremeña Glow entran en la prelista de candidatas a mejor cortometraje en los Goya

'El corto de Rubén' y 'O Estado de Alma', ambos de la productora extremeña Glow, con sede en Almendralejo, han sido incluidas por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en la shortlist de la 40ª edición de los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.

Un listado de 15 títulos del que saldrán las cinco nominaciones a los Goya de la categoría, que se anunciarán el próximo 18 de diciembre. 'El corto de Rubén' es un cortometraje de producción propia, dirigido por José María Fernández de Vega y escrito por Mary Cruz Leo.

Un film sobre las peripecias de Javier, un amante del cine que por fin se decide a realizar su cortometraje; pero, durante el proceso, se encuentra a pintorescos personajes dentro de la industria que irán, a su vez, transformando su proyecto.

'El corto de Rubén' ha sido seleccionado en festivales de prestigio como Flickers Rhode Island International Film Festival 2025 (EE.UU.) -calificador para los premios Oscar-, Palm Springs Animation Festival International 2025 (EE.UU.), la 38ª Semana de Cine de Medina del Campo, el 34º Festival de Cine de Madrid o el 31º Festival Cinema Ibérico de Badajoz.

En su palmarés figuran los premios a Mejor Corto de Animación tanto del III Festival de Cine de Comedia de Cuenca como el del 19º Festival Internacional de Cine de Sax, el del Concurso K-Lidoscopi 2025 en Cullera, el del Certamen Nacional de Cortos - Astorga 2025, y el del Tri-cities International Film Festival - Short 2025 (EE.UU.). Asimismo, ha conseguido el premio a Mejor Guion del Festival de Cine de Comedia Tarazona y Moncayo 2025.

O Estado de Alma es una producción de Glow junto a la compañía portuguesa Sardinha em Lata. El cortometraje, dirigido y guionizado por Sara Naves, aborda la importancia de la salud mental a través de su protagonista, Alma, una joven que se despierta cada día con una nueva dolencia, sufriendo las más variadas transformaciones físicas que reflejan sus sentimientos de inadecuación y le impiden seguir una rutina diaria normal.

Ha sido seleccionada en más de una treintena de festivales y ha recibido más de una decena de premios, entre los que destaca el Premio Especial del Jurado de la 23ª edición del Festival de Animação de Lisboa (Portugal), el premio Best New Talent de 19º Concurso Internacional de Animación ANIMAYO de Las Palmas de Gran Canaria y el Grand-Prix del 29º Aichi International Women's Film Festival (Japón

). Además, 'Está por venir (y tendrá tus ojos)' -Etorriko da (eta zure begiak izango ditu)-, cortometraje de Sultana Films, dirigido y escrito por Izibene Oñederra, en el que Glow participa como producción asociada aportando trabajos de línea y color de la animación, también se halla en la selección finalista que competirá por la nominación al Premio Goya a Mejor Cortometraje de Animación.