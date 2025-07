Dos nuevos focos de lengua azul en las comarcas de Castuera y Don Benito se suman al declarado en Navalmoral de la Mata

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado la circulación del serotipo 3 de la lengua azul en la zona de Castuera y del 8 en la de Don Benito, en la provincia de Badajoz, unos focos que se suman al ya declarado en la comarca de Navalmoral de la Mata (Cáceres) de esta última variedad.

El Ministerio lo ha confirmado este miércoles en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), según ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, tras presentar el libro 'El Caballo de Pura Raza Española en Extremadura', de Nicolás Suárez.

En rueda de prensa, ha subrayado que "la mejor manera de prevenir la enfermedad" es la vacunación, por lo que se la ha aconsejado a los ganaderos pese a que el RASVE determinó su carácter voluntario "porque no existía stock suficiente para vacunar de manera obligatoria a todos los animales".

"Nosotros hemos seguido comprando vacunas de todos los serotipos, de tal forma que aconsejamos la vacunación y todo aquel que quiera vacunar tiene a su disposición esta vacuna", ha incidido Morán.

Por su parte, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez Medina, ha precisado que ya no se tienen que declarar los focos de lengua azul con la misma metodología que se hacía el pasado año debido a los cambios introducidos en la normativa aplicable contra esta enfermedad.

De acuerdo con las directrices del Ministerio, ha apuntado, en el momento que se detecte un foco por provincia, se considerará que la enfermedad ya está presente en ese territorio "y las indicaciones es no seguir tomando muestras ni declarando focos".

De este modo, ha precisado, "que no se sigan comunicando focos no significa que no los haya", sino que no existe esa obligación procedimental de tener que declararlos.