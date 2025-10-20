SUCESOS

Dos mujeres heridas "menos grave" y otras cinco personas en estado "leve" tras un accidente de tráfico en Villanueva de la Serena

Sucedía en la carretera EX-104, a la altura del Polígono Industrial Montepozuelo.

Redacción

Extremadura |

Una colisión entre dos turismos ocurrida este sábado en el término municipal de la localidad pacense de Villanueva de la Serena se saldaba con dos mujeres que han resultado heridas de carácter "menos grave" y cinco personas más con lesiones leves. Sucedía en la carretera EX-104, a la altura del Polígono Industrial Montepozuelo.

Las heridas de carácter "menos grave" han sido dos mujeres de 38 y 61 años de edad, quienes han sido trasladadas al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena junto a dos mujeres de 89 y 26 años, un varón de 33, otro de 38 y otro de edad desconocida.

