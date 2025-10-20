Dos menores heridos tras un accidente de un vehículo de alquiler en Badajoz, conducido por otro menor al que se investiga

Dos jóvenes de 17 años quedaban heridos de carácter grave y "menos grave", tras sufrir un accidente en un vehículo de alquiler 'Minits', conducido por otro menor de la misma edad, en la madrugada del sábado en Badajoz. El accidente tuvo lugar en el Parque de las Cañadas. Los menores que han resultado heridos con un trauma craneal, en el caso del que permanece en estado grave, y con uno de tipo cervical, en el del joven que se encuentra "menos grave", han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

Por su parte, el menor de 17 años que conducía el vehículo está siendo investigado por varios delitos contra la seguridad vial, según ha agregado el cuerpo policial local.