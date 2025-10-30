Dos detenidos al ser sorprendidos cuando robaban los donativos de la iglesia de Navas del Madroño

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 42 años y a una mujer de 38, que fueron sorprendidos mientras robaban en la iglesia de la localidad cacereña de Navas del Madroño.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de octubre, cuando un vecino de Navas del Madroño alertó a la Guardia Civil por la presencia de dos personas deambulando por los alrededores de la iglesia, tras lo que se acercaron dos patrullas al lugar.

A su llegada, los agentes inspeccionaron los accesos a la iglesia y observaron que la puerta trasera se encontraba forzada y entreabierta, por lo que entraron a su interior para comprobar que nadie estuviese dentro.

Fue entonces cuando los agentes encontraron a un hombre con el rostro y las manos cubiertas, quien emprendió su huida corriendo hacia el exterior, pero fue rápidamente interceptado por una patrulla, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Acto seguido, regresaron al interior de la iglesia donde localizaron las herramientas empleadas para cometer el robo, y tras aprehender el botín, que constaba de aportaciones de billetes y de multitud de monedas ofrecidas como donativo, así como las herramientas, el hombre fue detenido.

De nuevo en el exterior, mientras permanecían con el ya detenido, los agentes percibieron la presencia de un vehículo que era conducido por una mujer, que al ser identificada, comprobaron que ambos mantenían una relación sentimental, por lo que inspeccionaron el turismo en búsqueda de indicios que la relacionasen con los hechos.

En el maletero del vehículo encontraron una caja de herramientas y cableado de cobre junto al que se hallaba una palanca de similares características a la empleada para fracturar la puerta de acceso a la iglesia.

Con las pruebas recabadas durante la intervención, los agentes detuvieron a ambas personas por la supuesta comisión de un robo con fuerza al sustraer el dinero en efectivo procedente de las donaciones a la iglesia de Navas del Madroño.