SUCESOS

Dos detenidos por intento de homicidio en Mérida tras el atropello leve a tres personas

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes previos.

Redacción

Extremadura |

Un vehículo de la Policía Nacional
Un vehículo de la Policía Nacional | agencias

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 20 y 23 años por homicidio en grado de tentativa después del atropello leve a tres personas que se produjo la madrugada de este miércoles en Mérida. El segundo de ellos cuenta con antecedentes.

Según el 112, el atropello se produjo sobre las 5:50 horas en la Avenida de las Comunidades y resultaron heridas leves un joven de 24 años y una chica de 27 años, que fueron evacuados al Hospital de Mérida.

Sin embargado, la Policía Nacional habla de tres personas atropelladas.

