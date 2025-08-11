Dos ciclistas heridos y una niña de 4 años heridos en dos accidentes de tráfico en Alange y Puebla del Prior durante el fin de semana

Dos ciclistas de 35 y 46 años quedaban heridos de carácter grave y "menos grave", respectivamente, tras colisionar entre ellos mientras realizaban una ruta en grupo a la altura de la localidad pacense de Alange. Fueron trasladados al Hospital de Mérida.

Mientras, una niña de cuatro años resultaba herida grave en una colisión entre dos vehículos ocurrida este sábado a la altura de la localidad pacense de Puebla del Prior. La menor fue trasladada con un traumatismo craneoencefálico al Hospital Universitario de Badajoz.