Dos aceites de oliva virgen extra cacereños entre los 100 mejores del mundo

Dos aceites de oliva virgen extra cacereños están entre los 100 mejores del mundo, según la lista anunciada este martes por la Guía Evooleum y que está encabezada por un aceite italiano.

Se trata de Oleum Laguna de Blas, un aceite que combina las variedades cornicabra y manzanilla cacereña; y Vieiru ecológico DOP Gata-Hurdes, de manzanilla cacereña.

España ha colocado cinco aceites de oliva virgen extra (aove) entre los diez mejores del mundo.

El aceite Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado el premio, ocupa la primera posición, seguido del sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el español Valdenvero Hojiblanco.

Este último procede de Ciudad Real y su productora ha obtenido también el premio a la mejor mujer productora y mejor maestra de almazara.

Entre los cien mejores aceites hay 67 de España: 44 de Andalucía, 9 de Castilla-La Mancha, 4 de Madrid, 3 de Navarra, 3 de Cataluña, 2 de Extremadura, uno de la Comunidad Valenciana y otro de Murcia.

En total, están representados once países (España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China), según la Guía Evooleum, editada por el grupo Mercacei.