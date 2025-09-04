La DOP Dehesa de Extremadura reúne al Nuevo Pleno de su Consejo Regulador

El pasado martes 2 de septiembre, tuvo lugar la primera reunión ordinaria del Nuevo Pleno del Consejo Regulador DOP Dehesa de Extremadura. El reto de este nuevo Pleno es mantener la máxima calidad, reforzando la promoción y divulgación para aumentar el conocimiento de la marca, dar a conocer los productos ibéricos de la DOP Dehesa de Extremadura, y conseguir, de la mano de la industria certificada, posicionar sus productos para que tanto industriales como ganaderos vean compensados los esfuerzos que supone sacar cerdos, paletas y jamones certificados por esta Denominación de Origen, aspecto que requiere un esfuerzo no siempre valorado o conocido, en el que cada cerdo necesita entre 2 y 4 hectáreas de dehesa y cada jamón entre 3 y 4 años de curación.

El control anual de 80.000 hectáreas de dehesa por parte de los servicios técnicos del Consejo, donde se engordan una media de 23.000 cerdos ibéricos, garantiza la salida de los mejores cerdos ibéricos alimentados de bellota, hierbas y pastos naturales. En su labor diaria, el ganadero de la DOP contribuye al mantenimiento del ecosistema único donde conviven especies silvestres y salvajes, y donde el trinomio hombre, cerdo ibérico y dehesa han sido inseparables desde tiempos ancestrales, consiguiendo un sistema de explotación agroforestal en equilibrio, ejemplo mundial de economía sostenible.

Cada año, en todo el mundo, sólo 39 industrias ubicadas en Extremadura pueden certificar una media de 46.000 piezas DOP DEHESA DE EXTREMADURA, piezas únicas, exclusivas y limitadas, elaboradas artesanalmente tal y como se viene realizando desde hace siglos, dando un producto para muchos, catalogado como el mejor producto Gourmet del mundo.

Tras la reunión de Pleno, el Órgano Gestor del Consejo Regulador queda constituido para los próximos 4 años:

Presidencia: Sector industrial Francisco Javier Morato Moro

Vicepresidencia primera: Sector industrial Carlos Briz Sanabria

Vicepresidencia segunda: Sector ganadero María Pérez Merchán

Tesorero: Sector ganadero Ángel García Blanco

Vocalía: Sector industrial Ana Isabel Moreno Belmonte

Vocalía: Sector ganadero Anastasio Ramiro Calderón

Vocalía: Sector industrial Carmen García Pascual

Vocalía: Sector ganadero Juan Luis Díaz Belmonte

Vocalía: Sector ganadero María Jesús Gómez Blanco

Vocalía: Sector industrial Sonsoles Peyró Jiménez

Secretaría, Dirección Técnica, Dirección de Certificación: Álvaro Rivas Couto