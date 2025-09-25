El DOE publica las fechas y lugar de los exámenes de las oposiciones del SES que se realizarán en noviembre

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles las fechas, horas y lugar de los exámenes de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) que se realizarán el próximo mes de noviembre, y que fueron convocadas en diciembre de 2024.

Las categorías convocadas son facultativo especialista de Área, psicólogo clínico, médico de familia de Equipo de Atención Primaria, enfermero de Urgencias de Atención Primaria, grupo de gestión de la Función Administrativa, gobernante, veterinario de Equipo de Atención Primaria, y enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Asimismo, grupo técnico de la función administrativa, planchador, técnico auxiliar de Farmacia, Ingeniero Técnico Industrial, trabajador social, lavandero, electricista, farmacéutico de Equipo de Atención Primaria, Técnico Especialista de Laboratorio y telefonista, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Esto supone el cumplimiento del avance inicial del calendario previsto y comunicado en la Mesa Sectorial de Sanidad, que tuvo lugar el pasado 18 de junio.