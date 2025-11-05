Doce proyectos de centros educativos extremeños, galardonados con el Premio Tomás García Verdejo a buenas prácticas

Doce proyectos de centros educativos han sido galardonados con el Premio Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas, que están dotado con 2.500 euros cada uno.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el fallo del Premio Tomás García Verdejo, convocado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, y al que se han presentado 32 proyectos.

Así, las iniciativas premiadas en la modalidad dirigida a centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial son 'Extremadura viva: descubriendo y celebrando nuestra identidad cultural', del CEIP Alcalde Paco de la Gala de Granja de Torrehermosa; 'Bibliofest', del CEIP San Isidro de Rosalejo, o 'Programa Intergeneracional Aprendiendo de tus recuerdos', de la Escuela Infantil La Data de Plasencia.

También han sido galardonados los proyectos 'Autoescuela el Golpe', del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván; 'Mundo Bitácora', del Colegio Santo Ángel de Almendralejo, y 'La vuelta a Extremadura', del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia.

Por otro lado, los trabajos 'Yo sí pienso en ti', del CEIP Santísimo Cristo de la Salud de Aldeanueva de la Vera; 'Los juegos de la Inclusión', del CEIP San Francisco de Asís de Fregenal de la Sierra, y 'Noticiero Escolar', del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo, han obtenido una mención honorífica en esta misma modalidad.

En cuanto a la modalidad dirigida a centros de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, los proyectos galardonados han sido 'Los juegos olímpicos', del IES Miguel Durán de Azuaga; 'Wonder, el musical', del IES Suárez de Figueroa de Zafra, o 'Ecovía, construyendo un futuro verde', del IESO Vía de la Plata de Casar de Cáceres.

Entre los premiados se encuentran también el 'Proyecto educativo CICA: Centro de Interpretación Castillo de Alburquerque', del IES Castillo de Luna de Alburquerque; 'Centro Educativo Intergeneracional', del IES Doctor Fernández Santana de Los Santos de Maimona, y 'El Legado Secreto de Amelia', del IESO Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro.

Además, los proyectos 'Te regalo mi voz', del IES Los Moriscos de Hornachos, y 'Respira: momentos de bienestar en nuestro centro', del IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres, han recibido una mención honorífica, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tal y como señala la convocatoria de los premios, los proyectos deben estar vinculados la mejora de la convivencia escolar; uso y aplicación de las tecnologías de la educación; educación inclusiva; desarrollo de las competencias en lectoescritura y las alfabetizaciones múltiples audiovisual y mediática e informacional; desarrollo sostenible, o la salud integral y mejora del éxito educativo.