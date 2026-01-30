El dispositivo de seguridad del Carnaval de Navalmoral de la Mata contará con más de 400 efectivos

El dispositivo de seguridad del Carnaval de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que se celebrará del 13 al 18 de febrero, contará con más de 400 efectivos.

Así se ha puesto de manifiesto este jueves durante la reunión de la Junta Local de Seguridad a la que han asistido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso.

Además del teniente coronel jefe de la Comandancia de Cáceres, agentes de la Guardia Civil del puesto de la localidad y del subsector de Tráfico, miembros de la Policía Local, así como representantes del equipo de gobierno, Protección Civil, Cruz Roja y del Sepei.

El dispositivo estará compuesto por 116 agentes de la Guardia Civil, entre ellos 34 miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de Cáceres, y 72 componentes del destacamento de Tráfico, que realizarán controles de alcohol y drogas.

Además de 85 servicios por parte de la Policía Local y alrededor de 185 voluntarios de Protección Civil y del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei), ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

En cuanto a los servicios sanitarios, participarán 25 voluntarios de Cruz Roja y se dispondrá de tres ambulancias de soporte vital básico, dos vehículos de apoyo 4x4, un puesto sanitario con médicos y personal de enfermería, así como dos equipos a pie.