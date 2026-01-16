Un dispositivo de 115 personas velará por la seguridad y limpieza en la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres

Un dispositivo compuesto por 115 personas velará por la seguridad y la limpieza en la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres, que se celebrará el próximo día 17 de febrero y que prevé reunir a más de 10.000 personas en las calles del municipio para celebrar esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Así se ha informado durante la celebración de la Junta Local de Seguridad de Malpartida de Cáceres, celebrada este pasado miércoles, 14 de enero, con la asistencia de miembros de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, la Guardia Civil, Policía Local, Junta de Extremadura, DYA y del consistorio municipal.

En concreto, el ayuntamiento aporta 59 personas a este dispositivo, que incluyen seis miembros de la policía local, 12 de seguridad privada, 30 de DYA, ocho trabajadores municipales y tres trabajadores del servicio de limpieza; a los que se suman 32 agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, ocho de USECIC y ocho patrullas de tráfico, cuatro en turno de mañana y otras cuatro de tarde.

Además, habrá servicio regular de autobuses de línea y los taxis de Cáceres cuentan con autorización para cargar pasajeros en Malpartida de Cáceres, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa.

Igualmente, durante la reunión se ha abordado la posibilidad de modificar la salida del Pasacalles debido a las obras de finalización del colector general del municipio que se están llevando a cabo en el entorno de la Plaza Mayor.