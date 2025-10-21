Disminuyen un 11,2% los asuntos ingresados en los órganos judiciales extremeños en el segundo trimestre del año

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Extremadura, que en total han sumado 32.413, ha disminuido durante el segundo trimestre del año en un 11,2 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024.

Los datos contenidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes, muestran también un leve descenso del 0,6 por ciento en la capacidad de resolución de los órganos judiciales de toda España, al sumar los asuntos resueltos un total de 36.120.

Finalmente, al final del trimestre han quedado pendientes un total de 68.859 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 6,4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2024.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden Civil han sido 13.939, un 22,6 por ciento menos que un año antes; los resueltos han sumado 17.745, un 3,6 por ciento más, y han quedado en trámite 40.760, un 11,2 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal han ascendido a 15.886, cifra que supone un incremento del 1,3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024. En el mismo periodo, se han resuelto 15.533 asuntos, un 3,2 por ciento menos, y han quedado en trámite 20.626 asuntos, un 3,8 por ciento más, señala en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se han registrado 617 nuevos asuntos, lo que equivale a un incremento del 1,1 por ciento. Los asuntos resueltos han sido 646, un 14,7 por ciento menos que el año anterior. Asimismo, han quedado pendientes de resolución 825, un 44,4 por ciento más.

En la jurisdicción Social han ingresado 1.971 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 9,2 por ciento respecto a 2024. Los resueltos han bajado un 8,2 por ciento al alcanzar la cifra de 2.196 asuntos y los pendientes al final del periodo (6.646), han descendido un 9,8 por ciento.